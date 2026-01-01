AEW | Jon Moxley batte Josh Alexander ma ha già un altro pretende al titolo Continental

Durante l'ultimo evento AEW, Jon Moxley ha conquistato una vittoria su Josh Alexander, confermando la sua posizione di rilievo. Tuttavia, subito dopo il match, Shelton Benjamin e MVP si sono avvicinati a Moxley, lasciando intendere un interesse per il titolo Continental. La situazione apre nuove prospettive nel panorama delle sfide imminenti, mentre il leader dei Death Riders si prepara a future sfide nel roster.

Dopo la vittoria, il leader dei Death Riders viene confrontato da Shelton Benjamin e MVP, che sembrano avere nel mirino il titolo continentale Moxley supera la prova Alexander. Jon Moxley ha difeso con successo il suo status di AEW Continental Champion sconfiggendo Josh Alexander nel Championship Eliminator Match andato in scena a Dynamite: New Year's Smash. Se Alexander avesse vinto o fosse riuscito a resistere per i 20 minuti previsti dal limite di tempo, avrebbe ottenuto un'opportunità titolata contro il campione continentale. Moxley aveva conquistato il titolo appena pochi giorni prima a Worlds End, battendo Kazuchika Okada nella finale del Continental Classic.

RISULTATI: AEW Worlds End 2025 - Worlds End 2025 ha chiuso l'anno della AEW con uno show ricco di emozioni e due cambi titolati di primo piano. zonawrestling.net

AEW: Rivelato il motivo del turn face di Jon Moxley - Jon Moxley ha lasciato Worlds End con un trionfo e un turn face: rivelato il motivo di questa scelta della AEW ... spaziowrestling.it

