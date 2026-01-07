Jon Moxley e Toni Storm | il 2025 AEW è stato il vostro

Jon Moxley e Toni Storm sono stati protagonisti importanti nell’AEW del 2025. Nei prossimi giorni, su Zona Wrestling, pubblicheremo i risultati degli awards, con i voti assegnati alle varie categorie. Un'occasione per riflettere sull’anno passato e sui principali protagonisti della federazione. Restate sintonizzati per scoprire le preferenze dei nostri utenti e analizzare i momenti più significativi di questa stagione.

Nei prossimi giorni su Zona Wrestling uscirà il responso dei voti alle singole categorie degli awards. Questa volta c’è una novità: i premi non sono stati celebrati a fine anno, ma all’inizio. Così da consentire a tutti di includere dicembre nel conto dei ragionamenti. Dunque i miei voti saranno chiari nel corso delle prossime due settimane. Questo articolo prescinde dalle scelte personali. Non riflette un riconoscimento specifico, ma una riflessione legata all’anno vissuto dalla AEW. Come ripetuto più volte: il miglior anno della sua storia. Lo certificano i numeri, la qualità dei match e delle storyline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jon Moxley e Toni Storm: il 2025 AEW è stato il vostro Leggi anche: AEW: Jon Moxley vince il Continental Classic 2025 e poi recita un promo da face Leggi anche: AEW: Castagnoli batte il suo leader Jon Moxley e va in testa al Continental Classic Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. AEW Worlds End 2025 – Review; AEW: Risultati AEW Dynamite New Year’s Smash 2025; AEW Worlds End 2025 – Le pagelle del PPV; AEW: Risultati AEW Worlds End 2025. Tony Khan commenta il percorso di Jon Moxley in AEW - Dopo aver lasciato la federazione di Stamford a causa di numerosi disaccordi con la dirigenza, ha trovato la sua ... worldwrestling.it

Toni Storm Goes Toe-To-Toe With Jon Moxley On AEW Dynamite, Details Tag Tourney Match - Jon Moxley didn't get to revel in his first victory of the 2025 Continental Classic for long on "AEW Dynamite" on Wednesday, as "Timeless" Toni Storm had an important announcement to make regarding ... wrestlinginc.com

Former WWE champion confronts Jon Moxley and Marina Shafir on AEW Dynamite; huge challenge issued - Tensions have been rising as the finals of the AEW Women's World Tag Team Championship approach. sportskeeda.com

RISULTATI AEW CHRISTMAS COLLISION 25 DICEMBRE 2025 #aewcollision #aewcollisionresults

Toni returns to victory on this opening day in Ponte di Legno ! #xtrial #trial #trials #trialindoor #mototrial moto motorsport FIM xtrialpontedilegno xtrialitalia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.