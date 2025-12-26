Il match tra Darby Allin e Gabe Kidd è stato ufficializzato durante la puntata natalizia di AEW Collision. La rivalità tra i due è esplosa la scorsa settimana ad AEW Dynamite on 34th Street, quando Kidd ha lanciato la sua sfida e successivamente ha aggredito Allin nei sotterranei dell’Hammerstein Ballroom, subito dopo l’annuncio che il wrestler era stato dichiarato idoneo a tornare a combattere. L’attacco è stato particolarmente violento: Kidd ha scaraventato Allin giù per una rampa di scale. Il ritorno a sorpresa di Darby Allin a Collision. Durante Christmas Collision, Gabe Kidd è apparso sul ring sostenendo che Allin si trovasse in terapia intensiva a causa dell’aggressione subita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Darby Allin vs Gabe Kidd ufficiale per Worlds End, faccia a faccia dei due a Collision

Leggi anche: AEW: Ricochet perde il controllo e affronta Michael Ray in un acceso faccia a faccia a Collision

Leggi anche: Darby Allin: “Potrei vedermi come heel in AEW”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

AEW: Il ritorno di Darby Allin potrebbe essere più vicino; Darby Allin lanciato giù da una scalinata da Gabe Kidd a Dynamite On 34th Street 2025; AEW: Card aggiornata di Worlds End 2025; AEW Worlds End 2025: ecco la card completa dell’evento.

AEW: Buone notizie sul recupero di Darby Allin - Darby Allin, che ha saltato il Continental Classic a causa di un infortunio, potrebbe tornare prima di quanto i fan si aspettavano ... spaziowrestling.it