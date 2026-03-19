AEW | Claudio Castagnoli col doppio contratto ha firmato anche per la CMLL

Claudio Castagnoli ha firmato un doppio contratto, diventando ufficialmente un wrestler sia per la AEW che per la CMLL. La notizia è stata comunicata mercoledì 18 marzo tramite un comunicato stampa.

Claudio Castagnoli è ufficialmente un wrestler sotto contratto sia con la AEW che con la CMLL. L’annuncio è avvenuto nella serata di mercoledì 18 marzo con un comunicato stampa. L’atleta svizzero è attualmente da più di cento giorni campione CMLL Heavyweight ed è atteso da una nuova difesa titolata questo venerdì all’Arena Mexico contro Hechichero. Castagnoli col doppio contratto, come Mistico. Claudio Castagnoli ha combattuto per la prima volta per la CMLL nel marzo del 2024. Un rapporto che è giunto ai due anni e che gli permetterà di combattere per due federazioni esattamente come accadrà a Mistico, Persephone e Mascara Dorada – che a loro volta combatteranno più spesso in AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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