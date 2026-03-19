Un uomo di 55 anni ha presentato una richiesta formale al Tribunale civile di Milano per verificare se Adriano Celentano sia il suo padre biologico. La questione riguarda un presunto legame familiare tra l’artista e l’uomo, che ha deciso di fare luce sulla propria origine. Celentano ha risposto con una battuta, dicendo: “Non sono tuo padre, sono tuo nonno”.

Una storia che sembrava sepolta nel passato torna prepotentemente alla ribalta: un uomo di 55 anni, Antonio Segatori Biscardi, ha deciso di chiedere formalmente al Tribunale civile di Milano di accertare se Adriano Celentano sia suo padre biologico. La vicenda, che affonda le radici alla fine degli anni Sessanta, è riemersa dopo che la madre dell’uomo, Maria Luigia Biscardi, 73 anni, gli ha rivelato due anni fa di averlo concepito durante una breve relazione con il Molleggiato. Come riporta il settimanale Oggi, Antonio Segatori Biscardi ha incaricato gli avvocati Manuela Maccaroni e Pierpaolo Salinetti di avviare una procedura complessa: prima il disconoscimento della paternità di Sandro Segatori, l’uomo che sua madre sposò nel 1987 e che lo riconobbe come figlio, poi il riconoscimento della nuova paternità attraverso l’esame del DNA. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Adriano Celentano ha un figlio segreto? Lui fa una battuta: “Non sono tuo padre, sono tuo nonno”

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