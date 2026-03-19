Adriano Celentano e il figlio segreto lui chiama Giulia Bongiorno Verso lo scontro in tribunale l’accusa e il precedente | Lei non si presentò

Adriano Celentano ha deciso di rivolgersi ai tribunali e ha scelto l’avvocata Giulia Bongiorno come sua rappresentante. La causa nasce dopo un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in cui un uomo di 55 anni ha affermato di essere suo figlio. La vicenda coinvolge anche un precedente procedimento, in cui l’interessata non si presentò in tribunale.

Adriano Celentano passa alle vie legali e si affida all’avvocata Giulia Bongiorno, dopo l’intervista di Antonio Maria Segatori al settimanale Oggi, in cui il cinquantacinquenne ha dichiarato pubblicamente di essere suo figlio. Celentano si è rivolto alla senatrice per tutelarsi «da ogni ulteriore speculazione». In un post pubblicato sui suoi profili social e firmato semplicemente “Adriano”, Celentano ha ripercorso la vicenda partendo da lontano: «Prima la presunta madre, ora il presunto figlio. Circa mezzo secolo fa è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figlio. La tanto sbandierata azione giudiziaria contro di me è finita nel nulla». 🔗 Leggi su Open.online

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