Sono il figlio segreto di Adriano Celentano La rivelazione shock | Mi ha concepito con lei

Antonio Maria Segatori, 55 anni, ha dichiarato di essere il figlio segreto di Adriano Celentano durante un’intervista al settimanale Oggi. L’uomo ha affermato di essere stato concepito dal cantante con una donna di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli. La rivelazione ha suscitato immediatamente attenzione e discussioni tra il pubblico e i media.

«Sono il figlio segreto di Adriano Celentano ». È la dichiarazione destinata a far discutere, rilasciata da Antonio Maria Segatori, 55 anni, in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. L’uomo, romano, racconta di aver vissuto con due cognomi, Biscardi e Segatori, ma di sentirsi pronto oggi a un terzo: quello del presunto padre. «Voglio essere riconosciuto e chiamarmi finalmente Celentano», afferma. Secondo la ricostruzione, la madre Maria Luigia Biscardi entrò nel Clan Celentano nel 1967, ancora minorenne, dopo essersi presentata al Cantagiro con il nome d’arte Brenda Bis. La donna sostiene di aver avuto una relazione con Celentano alla fine degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sono il figlio segreto di Adriano Celentano”. La rivelazione shock: “Mi ha concepito con lei” Articoli correlati Raffaella Carrà ha un figlio segreto: la rivelazione shockRaffaella Carrà ha un figlio segreto: è il suo storico segretario, Gian Luca Pelloni Bulzoni, spunta quindi l'unico erede Raffella Carràha un figlio... Antonio Segatori, parla il presunto figlio segreto di Adriano CelentanoAdriano Celentano ha un figlio segreto? La notizia lanciata da Oggi ha rapidamente fatto il giro del web. Tutti gli aggiornamenti su Adriano Celentano Temi più discussi: Diletta Leotta sfila in gravidanza e incanta tutti; Kate Middleton in total green per la Festa di San Patrizio; Gian Luca Pelloni Bulzoni, chi è il figlio adottivo di Raffaella Carrà. Sono il figlio segreto di Adriano Celentano: colpo di scena, ecco chi èAntonio Segatori sostiene di essere il figlio segreto di Adriano Celentano: la storia raccontata a Oggi e la battaglia legale riapre il caso. donnaglamour.it Adriano Celentano, retroscena choc a La Volta Buona: C’è un presunto figlio segreto | In tribunale…Adriano Celentano ha un figlio segreto? Il direttore del settimanale Oggi svela il retroscena clamoroso a La Volta Buona. ilsussidiario.net Antonio Segatori: «Sono il figlio segreto di Adriano Celentano, mia mamma Maria Luigia Biscardi cantava nel clan» - facebook.com facebook Antonio Segatori: «Sono il figlio segreto di Adriano Celentano, mia mamma Maria Luigia Biscardi cantava nel clan» x.com