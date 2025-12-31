A lezione di skincare dalla visagista più richiesta di Hollywood da Lily Collins a Sienna Miller Tutti i passaggi per una pelle effetto glow a Capodanno

Scopri i segreti di una skincare efficace con la visagista più richiesta di Hollywood, specializzata per star come Lily Collins e Sienna Miller. In questa guida, approfondiremo i passaggi fondamentali per ottenere una pelle luminosa e compatta, perfetta per il Capodanno. Perché un viso radioso deriva da una cura quotidiana e da tecniche di skincare mirate, che possono fare la differenza tra una semplice pelle e un effetto glow naturale.

Q uando Lily Allen e Cate Blanchett sfilano sul red carpet sfoggiando pelle glowy, compatta e incredibilmente luminosa, non è solo questione di make up. Il segreto è una skin prep rigorosa, ovvero un rituale di ttrattamenti viso con una sequenza di gesti e attivi mirati. A svelare tutti i segreti di una skincare a prova di evento importante è Keren Bartov, facialist di fiducia non solo di Lily Allen e Cate Blanchett, ma anche di Lily Collins, Demi Moore e Carey Mulligan. La buona notizia? Secondo l’esperta, che ha rilasciato un’intervista a tema al giornale The Standard, questa routine skincare skin prep è facilmente repilcabile anche a casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

