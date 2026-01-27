addio al comandante umberto catellani ex direttore della scuola di volo di modena

In occasione dei funerali di Umberto Catellani, ex direttore della scuola di volo dell’Aeroclub di Modena, si è svolta una cerimonia a San Ruffino. L’evento ha rappresentato un momento di commozione e riflessione sulla vita e il contributo di una figura importante nel settore dell’aviazione locale.

Sono stati celebrati ieri mattina a San Ruffino i funerali di Umberto Catellani, ex direttore della scuola di volo dell’ Aeroclub di Modena. Il comandante Catellani si è spento all’età di 79 anni. Ieri il corteo funebre è partito dall’obitorio dell’ospedale di Scandiano e ha poi raggiunto la chiesa parrocchiale di San Ruffino. La salma, terminata la funzione religiosa, è stata in seguito accompagnata nel cimitero locale. Umberto Catellani lascia la moglie Daniela, i figli Andrea e Barbara, il genero Antonio, i nipoti, la sorella Daniela, i cognati, le cognate e gli altri parenti. A lungo aveva operato alla direzione della scuola di volo dell’Aeroclub di Modena e precedentemente lavorò anche per una compagnia di riprese e fotogrammetria aerea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Addio al pilota Umberto Catellani. Gli allievi: «Ci ha insegnato tanto»Scandiano Un uomo paziente, ma deciso, metodico e razionale e che «dava del lei non per distanza, ma con l’affetto e l’educazione di un gentleman d’altri tempi». Così lo descrive uno dei suoi tanti ... msn.com

Si sono svolti questa mattina i funerali di Umberto Catellani figura di riferimento dell’aviazione locale e nazionale. Aveva 79 anni ed era originario della frazione di San Ruffino di Scandiano - facebook.com facebook