Addio a Umberto Bossi morto ad 84 anni il fondatore della Lega Nord nel 2004 l’ictus ieri il ricovero in terapia intensiva

È morto alle 20.30 in ospedale a Varese il fondatore della Lega Nord, che era stato ricoverato in terapia intensiva dopo un ictus subito nel 2004. Aveva 84 anni e si trovava nel nosocomio da ieri sera, con condizioni considerate fin da subito critiche. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente questa sera.

Bossi è morto alle 20.30 all’ospedale di Circolo di Varese, dove era ricoverato da ieri sera. Da quanto si apprende, era stato trasferito in terapia intensiva in condizioni apparse subito critiche. La situazione è precipitata nel corso della giornata odierna, fino al decesso in serata È morto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Umberto Bossi, morto ad 84 anni il fondatore della Lega Nord, nel 2004 l’ictus, ieri il ricovero in terapia intensiva Articoli correlati Leggi anche: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva Leggi anche: Umberto Bossi è morto, il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni Una raccolta di contenuti su Umberto Bossi Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; Novara dice addio al primo sindaco leghista Sergio Merusi; È morto Sergio Merusi, il primo sindaco leghista di Novara eletto direttamente dai cittadini. Addio a Umberto Bossi, il Senatur che cambiò il volto della politica italianaOggi la Lombardia e il Nord perdono il loro Senatur. Umberto Bossi si è spento giovedì 19 Marzo, lasciando un vuoto ... resegoneonline.it Addio a Umberto Bossi, il senatur fondatore della Lega si è spento all’età di 84 anniSe n'è andato l'uomo che ha cambiato per sempre i connotati della politica italiana, portando il Vento del Nord nei palazzi romani ITALIA - Si è spento nel ... etrurianews.it Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini" - facebook.com facebook FLASH | E' morto Umberto Bossi. #ANSA x.com