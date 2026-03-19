Umberto Bossi, fondatore della Lega e figura chiave della politica italiana, è deceduto all’età di 84 anni. Ieri sera si trovava in ospedale, presso il Circolo di Varese, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente, confermando la fine di una lunga carriera pubblica.

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata all'ospedale di Circolo di Varese. Era stato ricoverato ieri in ospedale in terapia intensiva e in condizioni apparse subito critiche. La situazione è precipitata oggi e il decesso è avvenuto alle 20.30 di questa sera. Figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni, è stato il primo a dare voce a un movimento autonomista e identitario del Nord Italia. Nato a settembre 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, la sua immagine pubblica è sempre stata fortemente caratterizzata da linguaggio diretto, toni spesso provocatori e una retorica fortemente radicata nel territorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva

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