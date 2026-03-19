Morto Umberto Bossi fondatore della Lega Mattarella | l’Italia perde un sincero democratico

Umberto Bossi, fondatore della Lega nel 1984, è deceduto all'età di 84 anni all'ospedale di Circolo di Varese, dove era stato ricoverato mercoledì 18 marzo in terapia intensiva. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali e ha suscitato reazioni tra le istituzioni. Il suo decesso segna la fine di una lunga carriera politica iniziata più di quattro decenni fa.

Umberto Bossi, storico fondatore della Lega nel 1984, è morto. Aveva 84 anni. Il decesso all’ospedale di Circolo di Varese dove era stato ricoverato mercoledì 18 marzo in terapia intensiva e in condizioni critiche. Il “difensore” della Padania, l’inventore del raduno di Pontida, del rito dell’ampolla sul Po, dello slogan “Roma ladrona” che servivano a cementare il popolo del Nord per rendere più forte la richiesta di federalismo, la sua missione politica, è stato il protagonista di una lunga stagione della politica di cui ha continuato a calcare le scene nonostante l’ictus che lo aveva colpito nel 2004. La sua storia è intrecciata a quella di Berlusconi, prima rivale e alleato, poi grande amico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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È morto Umberto Bossi. Il fondatore e storico leader della Lega si è spento a Varese: aveva 84 anni - facebook.com facebook

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