Addio a Marcello Susini Decano degli avvocati e fratello del medico Paolo

La città si congeda dall’avvocato Marcello Susini, decano degli avvocati locali, scomparso recentemente. La perdita si è verificata a pochi giorni dalla morte del fratello, il medico pediatra Paolo Susini. La notizia ha suscitato commozione tra professionisti e cittadini, che ricordano la figura di Marcello per il suo ruolo nel settore legale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra gli addetti ai lavori e la comunità.

La città piange la scomparsa dell’avvocato Marcello Susini (nella foto) a pochi giorni di distanza da quella del fratello Paolo, medico pediatra anche lui molto conosciuto. L’avvocato Susini lascia un enorme vuoto non solo tra i colleghi del Foro Apuano, del quale era decano, ma in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerne le qualità di comunicatore, di amante della bellezza e della campagna. Oltre alle doti di ottimo giureconsulto manifestate nella sua lunghissima carriera forense, Marcello Susini era uomo di grande cultura coltivando interessi nel mondo dell’arte e della letteratura classica. Persona colta ed elegante, era sempre gentile e capace di essere a suo agio in tutti i contesti dalle conversazioni dotte con professori alle discussioni sulle potature dei suoi amati olivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Marcello Susini. Decano degli avvocati e fratello del medico Paolo Articoli correlati Addio a Paolo Susini, una lunga vita spesa per curare i bambiniMassa, 13 marzo 2026 – Si è spento ieri, a 97 anni compiuti il 22 gennaio, il medico Paolo Susini. Addio al decano degli agenti di commercioAll’età di 94 anni, gran parte dei quali passati a rappresentare i prodotti del settore industriale delle attrezzature ed accessori per il...