Addio al decano degli agenti di commercio

Da padovaoggi.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fnaarc Confcommercio Padova annuncia con rammarico la scomparsa del cavaliere Virgilio Montagna, decano degli agenti di commercio, morto all’età di 94 anni. Figura di rilievo nel settore delle attrezzature e accessori per il sollevamento, Montagna ha dedicato gran parte della sua vita alla rappresentanza commerciale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità di agenti e professionisti del settore.

Gli agenti di commercio della Fnaarc Confcommercio Padova in lutto per la scomparsa del loro decano. All’età di 94 anni, gran parte dei quali passati a rappresentare i prodotti del settore industriale delle attrezzature ed accessori per il sollevamento, è morto il cavalier Virgilio Montagna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Addio al decano dei ristoratori di Ischia: è morto 'Zio Peppe'

Leggi anche: «Contratti pirata anche nel mondo degli agenti di commercio»: la denuncia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.