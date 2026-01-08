Addio al decano degli agenti di commercio
La Fnaarc Confcommercio Padova annuncia con rammarico la scomparsa del cavaliere Virgilio Montagna, decano degli agenti di commercio, morto all’età di 94 anni. Figura di rilievo nel settore delle attrezzature e accessori per il sollevamento, Montagna ha dedicato gran parte della sua vita alla rappresentanza commerciale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità di agenti e professionisti del settore.
