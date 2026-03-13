Addio a Paolo Susini una lunga vita spesa per curare i bambini

Il medico pediatra Paolo Susini si è spento ieri a 97 anni. Nato il 22 gennaio, ha dedicato la sua vita alla cura dei bambini di Massa, diventando un punto di riferimento per molte famiglie. La sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia, lasciando un vuoto importante nella comunità locale. Susini era conosciuto anche per la sua vasta cultura e il suo impegno professionale durato molti decenni.

Massa, 13 marzo 2026 – Si è spento ieri, a 97 anni compiuti il 22 gennaio, il medico Paolo Susini. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella città, che perde non solo il medico pediatra che ha curato generazioni di massesi ma anche un uomo di vasta cultura. La vita di Paolo Susini è stata tutta dedita alle cure dell’infanzia, grande il suo impegno nella professione che aveva iniziato a esercita con la gavetta nel pronto soccorso per arrivare alla nomina come primario del reparto pediatrico dell’Ospedale delle Apuane. Poi la libera professione, “intesa come missione, merce rara al giorno d’oggi” sottolinea l’amico Franco Frediani. “Era... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Paolo Susini, una lunga vita spesa per curare i bambini Articoli correlati Addio a Maria Rita Parsi, una vita spesa per i diritti dei bambiniSi è spenta questa mattina, 2 febbraio, a Roma Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, psicopedagogista e intellettuale di primo piano nel panorama... Una vita spesa per i più fragili. Addio alla psicologa RondelliSi è spenta nella notte tra giovedì e venerdì, a Forlì, all’età di 73 anni, Caterina Rondelli, psicologa e psicoterapeuta che per oltre quarant’anni...