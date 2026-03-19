Luciano Trebbi è deceduto ieri nella sua abitazione di via Mentana all’età di 93 anni, circondato dalla moglie Luciana e dal figlio Roberto. Figura nota per aver vissuto tra falce e martello, Trebbi era conosciuto anche per il suo carattere amichevole e la disponibilità verso tutti. La sua scomparsa segna la fine di una lunga vita trascorsa tra impegno e relazioni di amicizia.

E’ morto Luciano Trebbi. Aveva 93 anni. Si è spento ieri nella sua casa di via Mentana. Con accanto la moglie Luciana e il figlio Roberto. Era stato nel 2017 sulla piazza Rossa a Mosca a festeggiare i 100 anni della rivoluzione di Ottobre "con la bandiera rossa in mano, le medaglie e gli scritti", ricorda Mauro Murgia del Partito Comunista Italiano, ultimo partito in cui aveva militato. Un viaggio politico a sinistra, quello di Trebbi. Perché era ‘nato’, nel dopoguerra, dentro il Pci, poi era traghettato in Rifondazione. "Ho visto mio padre piangere solo due volte nella sua vita – ricorda il figlio Roberto –. Quando gli è morta la madre e quando è morto don Giuseppe Scarpetti, parroco del Carmine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Luciano Trebbi. Vissuto tra falce e martello. E sempre amico di tutti

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Antifascismo senza più falce e cervello. Se il martello è l’unica cosa che gli è rimasta…Senza più falce né sol dell’avvenire, ai comunisti di oggi è rimasto in mano solo il martello.