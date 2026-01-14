È deceduto a 74 anni Luciano Manzalini, conosciuto come lo

Manzalini era ricoverato da tempo a causa di un ictus che lo aveva colpito circa un anno fa. L'attore non si è più ripreso e si è spento nella clinica Villa Paola di Bologna È morto a 74 anni Luciano Manzalini, lo "smilzo" del duo comico Gemelli Ruggeri. Manzalini era ricoverato da tempo a ca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Luciano Manzalini, morto per un ictus “lo smilzo” del duo comico dei Gemelli Ruggeri, aveva 74 anni, Eraldo Turra: “Addio amico mio"

