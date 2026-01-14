Addio a Luciano Manzalini morto per un ictus lo smilzo del duo comico dei Gemelli Ruggeri aveva 74 anni Eraldo Turra | Addio amico mio
È deceduto a 74 anni Luciano Manzalini, conosciuto come lo
Manzalini era ricoverato da tempo a causa di un ictus che lo aveva colpito circa un anno fa. L'attore non si è più ripreso e si è spento nella clinica Villa Paola di Bologna È morto a 74 anni Luciano Manzalini, lo "smilzo" del duo comico Gemelli Ruggeri. Manzalini era ricoverato da tempo a ca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Chi era Luciano Manzalini, lo “smilzo” dei Gemelli Ruggeri morto a 74 anni
Leggi anche: È morto Luciano Manzalini, la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri: l’ictus un anno fa
Il cabaret piange il secco dello storico duo comico; È morto Luciano Manzalini dei Gemelli Ruggeri, il saluto di Eraldo Turra: «Addio amico mio»; Morto Luciano Manzalini, lo smilzo dei Gemelli Ruggeri. Eraldo Turra: “Addio amico mio”; Addio al “magro” dei Gemelli Ruggeri.
Addio a ‘lo smilzo’ dei Gemelli Ruggeri: la malattia e l’ultimo commovente saluto - Addio a Luciano Manzalini, metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri, è morto: il ricordo dell'amico e collega Eraldo Turra. donnaglamour.it
Luciano Manzalini è morto: addio al comico dei Gemelli Ruggeri/ Bologna in lutto: ricordo dell’amico Turra - 74 anni, una carriera tra genio creativo, teatro e risate indimenticabili. ilsussidiario.net
È morto Luciano Manzalini, la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri: la malattia e l’ictus un anno fa - La causa del decesso avvenuto ieri pomeriggio nella clinica Villa Paola è una malattia che da tempo ... fanpage.it
Ultim'ora Addio a Luciano Manzalini: https://fanpa.ge/Sfug7 facebook
Addio a Luciano Manzalini, il "secco" dei Gemelli Ruggeri x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.