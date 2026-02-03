Gli ex partiti di sinistra e i movimenti che si definiscono antifascisti sembrano aver perso le idee. Oggi, chi si definisce comunista tiene in mano solo un martello, senza più la falce né il sogno di un futuro migliore. La classe operaia, che un tempo lottava per i diritti, non si riconosce più in questa narrazione e si sente abbandonata, intrappolata tra promesse non mantenute e un occhio rivolto altrove.

Senza più falce né sol dell’avvenire, ai comunisti di oggi è rimasto in mano solo il martello. Impugnato non più dalla classe operaia, che non è andata in Paradiso ma che non ci sta di certo a restare nel girone dei “dimenticati” dal campo largo. A brandirlo a sinistra – come si è visto a Torino – sono ormai i figli della buona borghesia: contro gli avversari politici. Con o senza divisa. Ecco l’antifascismo militante. Il simulacro del vuoto programmatico, «dell’immaturità democratica», come ha denunciato Luca Ricolfi, della sinistra. Una formula reazionaria che non ha più, semmai lo abbia mai avuto, un’idea di futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Antifascismo senza più falce e cervello. Se il martello è l’unica cosa che gli è rimasta…

