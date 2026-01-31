Casellati sostiene referendum per rilanciare credibilità e trasparenza del sistema giudiziario italiano

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha annunciato di sostenere un referendum popolare per cercare di rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario italiano. Casellati ha spiegato che questa iniziativa potrebbe aiutare a migliorare la trasparenza e la credibilità delle istituzioni giudiziarie nel paese.

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha espresso il proprio sostegno a un referendum popolare volto a rilanciare la fiducia nel sistema giudiziario italiano. L’iniziativa, che si colloca in un contesto di crescente domanda di trasparenza e di riforma della magistratura, nasce come risposta alle critiche che da anni accompagnano il funzionamento delle istituzioni giudiziarie. Casellati ha sottolineato che il voto popolare rappresenta uno strumento fondamentale per ripristinare la credibilità del potere giudiziario, spesso percepito come distante dai cittadini e troppo influenzato da logiche interne poco visibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casellati sostiene referendum per rilanciare credibilità e trasparenza del sistema giudiziario italiano Approfondimenti su Casellati Sistema Referendum: Casellati, 'non ci sono le basi per fare ricorso' Il referendum, secondo Casellati, non presenta i presupposti necessari per un ricorso legale. Anno giudiziario, presidente corte Appello Roma: “Se si spezza patto giudici-società si perde credibilità” Questa mattina in tutta Italia si sono aperte le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Casellati Sistema Casellati, ‘Sì’ al referendum per restituire fiducia nella magistratura(ANSA) - POTENZA, 31 GEN - Questa campagna referendaria è importantissima. La riforma della giustizia punta a restituire fiducia nella ... espansionetv.it Riforma della Giustizia: Referendum per Ripristinare la Fiducia nella MagistraturaLa riforma della giustizia si propone di ripristinare la fiducia nel sistema giuridico italiano, attraverso l'implementazione della separazione delle carriere e una profonda riforma del Consiglio Supe ... notizie.it " Stando alla denuncia depositata a fine 2022, la donna sostiene che la rockstar abbia iniziato a sottoporla a violenze quando lei aveva appena 14 anni" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.