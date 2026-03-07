Forgione | Scelta della Giunta regionale sull’adduzione non riguarda Sannio Acque

La Giunta regionale ha deciso di ritirare in autotutela la procedura per la selezione di un partner privato incaricato della gestione della grande adduzione primaria di interesse regionale. Questa decisione non coinvolge Sannio Acque, come affermato dall’assessore. La delibera è stata adottata in questi giorni e riguarda esclusivamente la procedura di affidamento, senza influire sulla gestione attuale dell’acquedotto.

Tempo di lettura: 2 minuti "Registriamo che la Giunta regionale, con propria delibera, ha provveduto al ritiro in autotutela della procedura per la selezione del socio privato per l'affidamento della gestione della grande adduzione primaria di interesse regionale. Devo specificare che questo atto d'indirizzo politico della Giunta Fico non inficia il percorso di costituzione della società di gestione della risorsa idrica Sannio Acque. Sottolineo che la nascente società Sannio Acque sarà a maggioranza pubblica e dunque garantirà perfettamente l'interesse pubblico di un bene essenziale e la tutela del bene comune che giustamente il presidente.