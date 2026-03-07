Acqua in Campania annullata la gara per la grande adduzione | la Regione evita il TAR resta il nodo Sannio Acque

La Regione Campania ha deciso di annullare la gara per la gestione della grande adduzione idrica, evitando così un procedimento legale al TAR. La scelta è stata presa dalla Giunta Regionale che ha preferito non proseguire con l’iter avviato. Resta comunque aperto il problema relativo alla gestione dell’acqua nel Sannio, che continua a essere al centro delle questioni in sospeso.

Per evitare la condanna al TAR la Giunta Regionale annulla la gara per la privatizzazione della grande adduzione idrica in Campania. Nessuna decisione è stata ancora assunta per bloccare Sannio Acque. – così in una nota firmata da Gabriele Corona del movimento “Altra Benevento è possibile”. Ieri pomeriggio la Giunta regionale della Campania, con la delibera n.72, ha annullato la gara per l’individuazione del socio privato della società GRIC spa, costituita dalla stessa Regione lo scorso anno per la gestione delle reti della Grande Adduzione (sorgenti del Sele, del Sabato e del Calore, acquedotti regionali e diga di Campolattaro). La notizia è stata comunicata con un videomessaggio dal presidente della Regione, Roberto Fico, che ha rivendicato di aver così mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

