L’Alberghetti registra un aumento di iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 20262027, confermando la sua posizione di scuola molto frequentata nella zona. Molti studenti e famiglie hanno scelto l’istituto, giudicando positivo il percorso formativo offerto. La scuola si conferma così un punto di riferimento per l’educazione nel territorio.

L’Alberghetti conferma il suo ruolo di polo educativo attrattivo nel territorio con un incremento significativo delle iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 20262027. I dati ufficiali, appena diffusi dalla scuola, parlano chiaro: il totale degli studenti iscritti passa da 303 del 2025 a 354, con un aumento di 51 nuovi ingressi. "Si tratta di un ottimo risultato, di un bel balzo in avanti", sottolinea il dirigente scolastico Marco Macciantelli, evidenziando come la crescita coinvolga tutti e tre gli indirizzi dell’istituto: tecnico, liceale e professionale. Il liceo scientifico delle scienze applicate registra 109 iscritti (rispetto ai 92 del 2025), l’Iti 184 (165 nel 2025) e l’Ipia 61 (46 nel 2025). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tanti iscritti all’Alberghetti: "Ottima offerta formativa"

