Solo Solamente Per Te segna il nuovo capitolo di Pablo | fuori su tutte le piattaforme

Il 13 febbraio 2026 esce su tutte le piattaforme digitali "Solo Solamente Per Te", il nuovo singolo di Pablo, pseudonimo di Paolo Ocello, giovane cantautore siciliano nato a Mazara del Vallo il 26 settembre 2005. Con questo brano, Pablo firma ufficialmente con Mediterranean Label, segnando un passaggio fondamentale nel suo percorso artistico e discografico. Il singolo è pubblicato e distribuito da Virgin Music, parte di Universal Music Group, confermando l'ingresso dell'artista in un contesto discografico di respiro internazionale. "Solo Solamente Per Te" è un brano intimo, emotivamente nudo, che racconta la difficoltà di lasciar andare un amore non risolto.