Accademia musicale si avvicina l’inaugurazione della nuova sede

L’accademia musicale si prepara a inaugurare la sua nuova sede, segnando un passo importante nella trasformazione dell’ex complesso manicomiale dell’Osservanza. La cerimonia è prevista nei prossimi giorni, coinvolgendo studenti, insegnanti e rappresentanti locali. La struttura rinnovata ospiterà corsi e attività musicali, contribuendo a riqualificare un’area storica della città.

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di rinascita dell’ex complesso manicomiale dell’ Osservanza. Venerdì 27 marzo alle 18.45 sarà inaugurata la nuova sede dell’ Accademia musicale internazionale ‘Incontri con il Maestro’, che troverà spazio nel padiglione 1, completamente restaurato grazie ai fondi del Pnrr. L’intervento, affidato all’impresa Lattanzi di Roma, ha comportato un investimento di 4,8 milioni di euro e restituisce alla città un edificio storico riqualificato e destinato alla formazione musicale di alto livello. Il fabbricato, caratterizzato da una pianta a ‘C’ sviluppata attorno a una corte interna, si estende su due piani da circa 750 metri quadrati ciascuno, per un totale di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accademia musicale, si avvicina l’inaugurazione della nuova sede Articoli correlati Gatteo si prepara per l’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile: momento istituzionaleI nuovi locali, che si trovano in via Garibaldi 16, ospiteranno la sezione di Gatteo dell’Associazione Croce Verde Pubblica Assistenza di Gambettola... Nuova Caserma dei Carabinieri a Ravello: l'inaugurazione della sedeSi è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione di Ravello, appartenente alla Compagnia Carabinieri di Amalfi. Approfondimenti e contenuti su Accademia musicale Temi più discussi: Accademia musicale, si avvicina l’inaugurazione della nuova sede; LA VOCE DELLA MUSICA; Micat In Vertice, alla Chigiana il Trio Concept tra echi romantici e nuove visioni; L’Attimo Fuggente a teatro, fra libertà e poesia: In divisa, ma con la propria unicità. Villa Brugnera – Accademia Musicale PordenoneDall’incontro di decennali esperienze professionali legate alla musica… e non solo, dall’entusiasmo e dalla voglia di rinnovamento nel campo della didattica, da una passione per la musica intesa non ... exibart.com Accademia Musicale Santa Cecilia: porte aperte per l’Open Day di sabato 13 settembreUn pomeriggio di musica, incontro e scoperta: sabato 13 settembre, dalle ore 15 alle 18, l’Accademia Musicale Santa Cecilia apre le sue porte al pubblico per l’Open Day che inaugurerà ufficialmente il ... bergamonews.it La 103esima Stagione Micat in Vertice dell’Accademia Musicale Chigiana prosegue con un appuntamento dedicato alla grande tradizione romantica della musica da camera e alle sue risonanze contemporanee https://www.canale3.tv/micat-in-vertice-alla-chi - facebook.com facebook