a2a presenta primo indice misurazione impatto stakeholder engagement su territori e business

A2A ha presentato il primo indice per misurare l'impatto delle attività di stakeholder engagement su territori e attività aziendali. La società intende valutare il valore prodotto da questi interventi, evidenziando come la transizione giusta possa essere vantaggiosa sia per le imprese che per le comunità locali. L'iniziativa mira a fornire strumenti concreti per quantificare i risultati di queste pratiche.

Milano, 19 mar.(Adnkronos) - Misurare il valore generato dalle attività di stakeholder engagement per imprese e comunità locali, dimostrando che la Just Transition è un percorso che conviene al territorio e imprese. È questo l'obiettivo dell'Engagement Value Index, il Report con cui A2A ha misurato gli impatti generati sui territori, con Sda Bocconi School of Management e sul business, con il contributo di Teha (The European House – Ambrosetti), proponendo due indici complementari. Lo studio, basato sul programma di dialogo e ascolto annuale sviluppato da A2A nelle aree in cui è presente, rivela che il coinvolgimento degli stakeholder migliora la qualità della relazione con l'azienda di quasi il 30% e che, nell'80% dei casi, i benefici reputazionali si riflettono sull'intera organizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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