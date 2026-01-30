Alla Fiera di Sant' Agata anche misurazione gratuita dell' indice glicemico e della pressione

Domenica 1° febbraio, a San Fruttuoso, torna la Fiera di Sant’Agata. Per tutta la giornata, dalle 8 alle 20, circa 550 bancarelle con merci di ogni tipo attirano visitatori da fuori regione. Quest’anno, tra le bancarelle, ci sono anche stand con misurazioni gratuite di pressione e indice glicemico. Un’occasione per approfittare di controlli veloci e senza appuntamento, tra le bancarelle e la folla di appassionati.

Assistenza sanitaria della Croce Bianca Genovese, in piazza Giusti anche l'ambulatorio mobile in cui il personale sanitario del Lions Club Genova Sant'Agata offrirà gratuitamente diversi servizi Come di consueto la Croce Bianca Genovese, su richiesta di Anpas Liguria, curerà l'assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione. In piazza Martinez (nei pressi della chiesa) sarà dislocata una squadra di soccorritori a piedi, che affiancherà la seconda ambulanza posizionata in piazza Terralba (incrocio con via Torti). Tutte le postazioni saranno dotate di defibrillatore e ossigeno.

