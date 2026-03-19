A Natalie Wynn basta un video all’anno

Natalie Wynn, nota come ContraPoints, ha scelto di pubblicare un solo video all’anno, ma ogni volta riesce a catturare l’attenzione di un pubblico ampio e fedele. Il suo canale si distingue per analisi critiche e riflessioni su temi culturali, sociali e politici, affrontando argomenti complessi con uno stile originale e approfondito. La sua presenza online ha contribuito a definire un nuovo modo di discutere di questioni controverse.

Con il suo canale ContraPoints è diventata una delle critiche culturali più originali e influenti di internet, capace di persuadere anche chi la pensa molto diversamente Quando si mette a lavorare a un nuovo video, Natalie Wynn deve dimenticarsi chi è. «Non posso sedermi alla scrivania e pensare: “ok, ora scrivo una cosa degna del famoso e premiato ContraPoints”», dice al Post. «Altrimenti finirei per non scrivere mai nulla». Nel 2022, poi, ha ricevuto un Peabody Award, uno dei più prestigiosi premi statunitensi dedicati ai media digitali: la giuria ha detto di averla scelta per i suoi video «complessi, ponderati, umoristici e girati con maestria, che stimolano un dibattito ragionato e al contempo dimostrano che i social network non devono essere necessariamente degli spazi tossici». 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - A Natalie Wynn basta un video all’anno Articoli correlati Iran, Tajani - Papa Leone XIV e Miss pace nel mondo: "Basta missili, basta droni, basta bombe atomiche" - VIDEO AI VIRALEIl ministro degli Esteri Tajani è intervenuto su Sky Arabia rispondendo alla domanda sulla postura dell'Italia nel conflitto in Iran. Natalie Portman in lacrime al Sundance: «Le brutalità di Trump e dell’Ice devono finire» – Il videoL’attrice Natalie Portman ha partecipato al Sundance Film Festival nello Utah indossando sul red carpet una spilletta con la scritta “Ice out”,...