Natalie Portman in lacrime al Sundance | Le brutalità di Trump e dell’Ice devono finire – Il video

Durante il Sundance Film Festival, l’attrice Natalie Portman ha partecipato con una spilletta simbolo di protesta contro le politiche dell’Immigration and Customs Enforcement. Nel corso dell’evento, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle brutalità associate a tali pratiche e alle azioni dell’amministrazione Trump, chiedendo un cambiamento. La sua presenza ha sottolineato l'importanza di affrontare le questioni dei diritti umani e delle politiche migratorie negli Stati Uniti.

L’attrice Natalie Portman ha partecipato al Sundance Film Festival nello Utah indossando sul red carpet una spilletta con la scritta “Ice out”, simbolo di protesta contro l’operato dell’Immigration and Customs Enforcement negli Stati Uniti. Alla premiere mondiale del suo film The Gallerist, Portman si è commossa fino alle lacrime: «Oggi è stato un giorno orribile: tutto quello che Trump, Kristi Noem (segretario alla sicurezza interna, ndr ) e l’Ice stanno facendo ai nostri cittadini e alle persone prive di documenti (arresti, aggressioni e uccisioni legate all’Ice a Minneapolis) è scandaloso e deve finire ».🔗 Leggi su Open.online

