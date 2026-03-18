Matteo Berrettini avrebbe dovuto disputare un match a Miami, ma inizialmente è stato cancellato dal programma. Successivamente, è stato annunciato un cambio di programma e il suo incontro è stato riprogrammato, inserendolo di nuovo nel calendario ufficiale con l’orario aggiornato alle 00.00.

AGGIORNAMENTO ORE 22.00. Il match di Matteo Berrettini è stato inserito di nuovo nel programma dopo l’iniziale cancellazione secondo match dalle ore 00.00 italiane e non prima delle ore 01.30, la sessione sul Grandstand sarà aperta dal match tra la statunitense Venus Williams e la britannica Jones. — Matteo Berrettini avrebbe dovuto esordire al Masters 1000 di Miami nel cuore della notte italiana, ma il tennista romano non scenderà in campo per fronteggiare il francese Alexandre Muller: il confronto tra i due 29enni, rispettivamente numero 68 del mondo e numero 90 del ranking ATP, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato la giornata d’apertura del torneo sul cemento statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa è successo a Matteo Berrettini: match prima cancellato a Miami, poi il cambio di programma

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L'attesa è quasi finita per il debutto di Matteo Berrettini al Miami Open. Il nostro Matteo scenderà in campo all'Hard Rock Stadium per affrontare il francese Alexandre Muller (n. 90 ATP) in un match inedito che promette scintille. Per Matteo si tratta di un banco d - facebook.com facebook

Matteo Berrettini ha le idee chiare per il 2026 #Tennis #Berrettini x.com