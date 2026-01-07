Ginosa lancia CreativaMente 2.0 | sostegno a progetti innovativi per ragazzi dai 16 ai 30 anni

Il Comune di Ginosa, in collaborazione con l’Ufficio Politiche Giovanili, annuncia la seconda edizione di CreativaMente, un’iniziativa dedicata a sostenere progetti innovativi promossi da giovani tra i 16 e i 30 anni. Dopo il successo della prima edizione, l’obiettivo è offrire un’opportunità concreta per stimolare creatività e imprenditorialità tra i giovani del territorio, favorendo lo sviluppo di idee e iniziative originali.

Tarantini Time Quotidiano Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Ginosa e l’Ufficio Politiche Giovanili presentano “CreativaMente 2.0”, il progetto dedicato ai giovani tra i 16 e i 30 anni che promuove partecipazione attiva, formazione e crescita personale. Quest’anno il progetto dispone di 30.000 euro di finanziamento complessivo, con la possibilità di supportare singoli progetti fino a 6.000 euro ciascuno. Ogni iniziativa dovrà avere una durata minima di 6 mesi. Le candidature saranno aperte fino al 13 febbraio 2026. E’ consentita la candidatura di una sola proposta progettuale in una o più delle seguenti aree: 1. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ginosa lancia CreativaMente 2.0: sostegno a progetti innovativi per ragazzi dai 16 ai 30 anni Leggi anche: Soncino, violenta rissa dentro e fuori un locale: cinque Daspo Willy a ragazzi dai 16 ai 21 anni Leggi anche: San Giuliano, spazio ai giovani. Un finanziamento per under 35 realizzerà progetti innovativi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. AVIS GINOSA DA RECORD: SUPERATA LA SOGLIA DELLE 1.000 SACCHE RACCOLTE NEL 2025 (di Massimiliano Doro) Traguardo storico per la sezione locale con 130 nuovi donatori, ma l'associazione lancia un monito: "Tra successi e sacrifici, mancano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.