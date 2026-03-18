Depuratore di Camisano | nasce il percorso didattico

Domani, mercoledì 18 marzo, presso il depuratore di Camisano a Lerici, si svolgerà l'inaugurazione del nuovo percorso didattico intitolato La fabbrica di acqua pulita. L'iniziativa mira a coinvolgere studenti e visitatori, offrendo loro l'opportunità di scoprire il funzionamento e l'importanza del depuratore. L'evento segna l'apertura ufficiale di questa attività educativa nel sito.

Il nuovo percorso didattico La fabbrica di acqua pulita verrà inaugurato domani, mercoledì 18 marzo, presso il depuratore di Camisano a Lerici. Questa iniziativa si inserisce nel calendario della Giornata mondiale dell’acqua, fissata dalle Nazioni Unite per il 22 marzo, e mira a trasformare l’impianto in uno spazio educativo accessibile a studenti e cittadini della provincia della Spezia. Il Gruppo Iren sta promuovendo un programma ampio che copre Genova, il Tigullio e la provincia spezzina, con lo scopo di rendere tangibile il lavoro quotidiano delle società gestori del servizio idrico integrato, ovvero Ireti e Acam Acque. L’obiettivo non è solo celebrativo ma pratico: mostrare come le infrastrutture funzionino realmente e come la risorsa idrica venga tutelata attraverso visite guidate ed escursioni dedicate all’ambiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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