Civitavecchia approvato l’accordo quadro per la manutenzione della segnaletica stradale

Civitavecchia ha approvato un accordo quadro triennale per la manutenzione della segnaletica stradale, comprensiva di elementi orizzontali e verticali, su tutto il territorio comunale. Questa iniziativa mira a garantire la regolare conservazione e l’efficacia della segnaletica stradale, migliorando la sicurezza e la fruibilità delle strade cittadine. L’accordo rappresenta un passo importante per la gestione e la manutenzione del patrimonio stradale del Comune.

Civitavecchia, 6 gennaio 2025 – L’Amministrazione comunale di Civitavecchia informa che è stato approvato un accordo quadro trienn ale per la manutenzione della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, su tutto il territorio comunale. L’operazione, del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, consentirà di programmare interventi tempestivi, continui e coordinati, garantendo una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni e migliorando il decoro urbano. L’accordo quadro – spiega l’Amministrazione – rappresenta uno strumento efficace per ottimizzare le risorse pubbliche, evitando ritardi e garantendo la continuità del servizio, fino all’indizione della nuova gara pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

