A Salerno, a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, un pannello segnaletico in Via San Leonardo si è rotto e una parte è caduta sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La situazione evidenzia le conseguenze del maltempo sulle infrastrutture stradali e la necessità di interventi tempestivi.

Vigili del Fuoco a lavoro stamattina a Salerno. A causa del maltempo, un pannello segnaletico in Via San Leonardo, si è spaccato ed una parte è caduta sulla sede stradale. Allertati dalla Polizia Municipale, i caschi rossi con un’autoscala hanno provveduto a rimuovere le parti pericolanti e a mettere in sicurezza la parte restante. FOTO Smottamento lungo la provinciale 12, fango e alberi invadono la. Carabinieri Napoli, bilancio 2025 e appelli anti botti: “In Campania gente. VIDEO La Tenuta ‘La Fortezza’ apre le porte alla cultura: presentato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Danni da maltempo a Salerno, segnaletica cade sulla sede stradale

