A che ora Italia-Giappone e Italia-USA oggi Mondiali curling femminile 2026 | orario tv streaming

Oggi la nazionale italiana di curling femminile affronta due partite ai Mondiali 2026 in corso a Calgary, in Canada. La prima gara contro il Giappone si svolge alle 9:00 ora locale, mentre l'incontro con gli Stati Uniti è previsto alle 19:00. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming.

Nuovo giorno, nuovo doppio impegno per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questo periodo sul ghiaccio di Calgary (Canada) per i Campionati Mondiali 2026. Nello specifico la squadra di Stefania Constantini affronterà due squadre insidiose, ovvero Giappone e Stati Uniti. Le ostilità cominceranno a partire dalle 16:00 italiane, momento in cui le azzurre lanceranno il guanto di sfida alla compagine nipponica, in grado di collezionare nei primi tre giorni tre successi ed un K.O. Poi, alle 21:00, é invece pianificata la disputa contro gli States, al momento con un ruolino di marcia simile a quello delle nostre ragazze. Di... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Italia-Giappone e Italia-USA oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming Articoli correlati A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingOggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali... A che ora Italia-Cina oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingProseguono senza soluzione di continuità i Campionati Mondiali 2025 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada,... Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Tutti gli aggiornamenti su A che ora Italia Giappone e Italia USA... Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Torna l’Italia del curling: il calendario e gli orari delle azzurre ai Mondiali; World Baseball Classic, l'Italia contro il Venezuela in semifinale. Diretta su Rai 2, Sky Sport Arena e Now; Billie Jean King Cup, tutto sul Giappone: la scheda delle avversarie dell'Italia. Italia-Giappone: Takaichi a Meloni, 'Lavoriamo insieme su sfide internazionali'Scambio di ringraziamenti su X dopo il successo elettorale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - Scambio di post su X tra il primo ministro del Giappone Sanae Takaichi e la presidente del ... ilsole24ore.com Italia-Giappone: Crosetto, confermato impegno su Gcap e cooperazione militare(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 feb - Nell'incontro con il ministro giapponese della Difesa, Shinjiro Koizumi, e' stato 'confermato l'impegno sul Gcap, considerato il principale programma che ... borsaitaliana.it #Giappone_Italia: l’ambasciatore #Vattani all’ #ItalianDesignDay di #Tokyo, ripensare la città come “casa collettiva” agenzianova.com/news/giappone-… via @agenzia_nova x.com Se in Italia è complicato anche solo cambiare nome, in Giappone basta una discreta somma di denaro e c’è chi farà tutto il lavoro per voi. Il fenomeno del johatsu, che significa letteralmente “evaporazione”, riguarda persone che scelgono volontariamente di sc - facebook.com facebook