Tutti i grandi amori di John F Kennedy Jr prima delle nozze con Carolyn Bessette | da Madonna a Sarah Jessica Parker

John F. Kennedy Jr. è stato conosciuto per le sue relazioni amorose prima di sposare Carolyn Bessette. Tra le donne con cui è stato legato ci sono state Madonna e Sarah Jessica Parker. Questi rapporti sono stati ampiamente riportati dai media e hanno attirato l’attenzione del pubblico. Kennedy Jr. ha avuto una vita sentimentale molto seguita prima di decidere di mettere fine alle sue relazioni.

Figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy e di Jacqueline Kennedy Onassis, John Jr. è cresciuto sotto i riflettori, trasformandosi presto nello scapolo più desiderato d'America. Ma già prima del matrimonio con Carolyn Bessette, ogni sua storia sentimentale veniva seguita passo dopo passo, foto dopo foto, scoop dopo scoop, con la stessa attenzione riservata alla campagna elettorale di un grande politico. Chi sono stati i piccoli e grandi amori vissuti da uno degli uomini più affascinanti d'America di tutti i tempi, prima delle nozze con Carolyn? Il primo amore di gioventù di John F. Kennedy Jr.: Jenny Christian Cominciamo dal primo amore di John F.