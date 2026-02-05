Love Story | John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette trailer

L’estate del 1999 si apre con un incontro che segnerà la storia americana. Al largo della costa della Florida, sotto il sole e tra le onde, John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette si incontrano, dando il via a una love story che farà parlare per anni. La loro relazione, fatta di momenti semplici e silenziosi, diventa subito oggetto di attenzione e curiosità.

Nel cuore dell’estate del 1999, nel raggio di sole e mare, al largo della costa della Florida, un incontro tra due persone che avrebbero cambiato il corso della storia dell’America fu definito. John F. Kennedy Jr., un uomo ormai famoso per il suo nome, la sua posizione politica e la sua immagine perfetta, era pronto per una delle sue più importanti decisioni: sposarsi. Ma il suo matrimonio con Carolyn Bessette non fu soltanto una cerimonia romantica, bensì una celebrazione di amore, tradizione e un’identità culturale in continua trasformazione. Con un evento iniziato alle 17:30 di un giorno estivo, in un paesaggio naturale dominato dalla luce del sole, si aprì una storia d’amore che sarebbe stata raccontata e reinterpretata nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Su Disney+ arriva il primo capitolo della nuova antologia “Love Story” di Ryan Murphy.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (FX) Trailer HD

