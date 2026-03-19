A Castiglioni si produce un nuovo amaro, con l’inaugurazione ufficiale che vede la presenza del sindaco. Durante l’evento, il primo cittadino si è mostrato coinvolto e presente, partecipando alle celebrazioni e al taglio del nastro. La scena si ripete spesso in questa località, dove il sindaco non manca mai di essere al centro delle occasioni pubbliche.

A Castiglion Fiorentino ormai è chiaro: se succede qualcosa, c’è sempre lui. Taglio del nastro? Presente. Evento? Presente. Video social? Immancabile. E ora pure testimonial dell’amaro del paese. Mario Agnelli versione influencer non ce la toglie più nessuno. L’ultima trovata è l’ Amaro Castiglioni, nato dall’iniziativa di ristoratori e bar loca li. Un digestivo bello tosto, un po’ balsamico, di quelli che chiudono il pasto. e aprono le discussioni. Anche perché il lancio mica poteva essere normale: no, il sindaco lo tira su dal pozzo del Chiostro di San Francesco, stile carrucola, manco fosse l’acqua miracolosa. Mancava giusto la musichetta epica e si era a posto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Castiglioni nasce l’amaro… e il sindaco non perde l’occasione di metterci (ancora) la faccia

Articoli correlati

Leggi anche: Frana Niscemi, Conte: Meloni non vuole metterci la faccia

Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tuttoLa partita di San Siro tra Inter e Napoli si accende nel modo peggiore per Antonio Conte, che esplode di rabbia dopo il rigore assegnato ai...

Contenuti utili per approfondire Castiglioni nasce

Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Non solo un giornale | Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta Media; Sottopassaggio della tangenziale: il Comune passa la palla ai cittadini di Zorlesco; Com’è nato il mito della Cagiva? La storia dietro al nome che nessuno conosce.

Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta MediaRoma, 18 mar. – Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di design e contenuti editoriali di Linkiesta Media. Presentato oggi a Milano nello Studio Museo Achille Castiglioni, il tempio del design italia ... askanews.it

Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta Media: molto più di un semplice giornaleNasce studiofranco, la nuova agenzia creativa di design e contenuti editoriali targata Linkiesta Media. Il debutto ufficiale è avvenuto oggi a Milano, in una ... thesocialpost.it

Nel 1962 Achille e Pier Giacomo Castiglioni risolvono un problema molto concreto: illuminare un tavolo senza avere un punto luce sul soffitto. Nasce Arco: un lampadario che non ha bisogno del soffitto. stilluce-store.it/s=flos+arco&p… #Flos #ArcoLamp #Itali x.com

Domenica 1 marzo alle ore 17.00 vi aspettiamo al Teatro Lirico per il Concerto della Banda del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – “Corpo Musicale Pompieri Magenta”, diretta da Imerio Castiglioni. L’iniziativa nasce in occasione dell’anniversario del - facebook.com facebook