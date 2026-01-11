Durante la partita tra Inter e Napoli a San Siro, Antonio Conte ha mostrato una reazione intensa dopo il rigore assegnato ai nerazzurri, affrontando il quarto uomo e esprimendo il proprio disappunto. L’episodio ha attirato l’attenzione per la sua intensità, sottolineando le tensioni emerse durante l’incontro. Un momento di forte carica emotiva che ha segnato la partita e suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori.

La partita di San Siro tra Inter e Napoli si accende nel modo peggiore per Antonio Conte, che esplode di rabbia dopo il rigore assegnato ai nerazzurri. L’episodio chiave arriva quando il direttore di gara Doveri, richiamato dal VAR, va al monitor e valuta il contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan. Non appena lo stadio sente l’annuncio del penalty, il tecnico partenopeo perde completamente la calma: si avvicina a muso duro al quarto uomo Colombo, protesta furiosamente e finisce per prendersi un cartellino rosso pesantissimo. Da quel momento la serata si trasforma in un duello nervoso, teso, in cui il Napoli prova a restare attaccato alla partita mentre Conte scivola in un crescendo di contestazioni, urla e gesti di insofferenza verso la decisione arbitrale, giudicata da lui ingiusta e determinante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto

Leggi anche: Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri

Leggi anche: Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Faccia a faccia col quarto uomo e rosso diretto! Cosa è successo – FOTO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli troppo forte, la Lazio perde la testa: Conte torna a -1 da Allegri; Lazio-Napoli 0-2: buio biancoceleste, espulsi Noslin e Marusic. Conte vince e domina all'Olimpico; Inter, dominio totale: Lautaro-Conte, messaggio dopo la lite. Chivu e la ‘cattiveria’…; L’Inter a San Siro ospita il Napoli (che perde anche Neres) e può spedirlo a - 7 punti.

Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri - Il tecnico del Napoli ha pesantemente contestato la decisione di assegnare rigore all’Inter: va faccia a faccia col quarto uomo e poi ... fanpage.it