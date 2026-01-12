L’attrice Carmen di Marzo porta in scena lo spettacolo Il Cuore Inverso di Nando Vitali anche a Napoli

Il 16 gennaio, Carmen Di Marzo porta in scena a Napoli “Il Cuore Inverso”, monologo di Nando Vitali al Centro Congressi della Stazione Marittima. Lo spettacolo, dedicato alla memoria di Iole Mancini, ultima staffetta partigiana, affronta temi di storia e memoria attraverso un racconto attuale e riflessivo. Un’occasione per riflettere su valori e passato, in un contesto teatrale sobrio e rispettoso.

L'attrice Carmen Di Marzo andrà in scena il 16 gennaio al Centro Congressi della Stazione Marittima, al Molo Angioino di Napoli, nello spettacolo teatrale di Nando Vitali "Il Cuore Inverso", un monologo attuale dedicato alla memoria di Iole Mancini, ultima staffetta partigiana deceduta il 2 dicembre 2024 all'età di 104 anni. La rappresentazione, prodotta dalla NoMade Film srl con la regia di Paolo Vanacore, le musiche originali di Alessandro Panatteri, le scene di Alessandra De Angelis e i costumi firmati Red Bodò, andrà poi in tour in tutta Italia. Su oltre 50mila staffette partigiane, donne che in bicicletta hanno avuto ruolo da protagoniste durante la resistenza al nazifascismo, solo 37 sono state riconosciute con medaglie al valore.

