È arrivata una nuova notizia da Bolzano riguardante una disputa in sala operatoria, che ha attirato l’attenzione di molti. La vicenda riguarda un confronto tra operatori sanitari che si è svolto in modo acceso e ha coinvolto diverse persone. La discussione ha avuto un impatto rilevante sull’ambiente ospedaliero e si è protratta per diverse ore, lasciando molte domande senza risposta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Le testimonianze di tre infermieri presenti in sala operatoria durante il trapianto del piccolo Domenico sono al centro dell’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli. La vicenda, avvenuta il 23 dicembre scorso, ha scosso l’opinione pubblica e ha sollevato interrogativi sulla gestione del trapianto stesso. Secondo i racconti dei testimoni, al momento dell’arrivo del cuore proveniente da Bolzano, gli infermieri hanno constatato che il cuore si era trasformato in un “pezzo di ghiaccio.” Questa situazione ha portato a tentativi disperati da parte del personale sanitario, che ha provato a riscaldare l’organo utilizzando acqua fredda, tiepida e infine calda. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scongelare il cuore: acqua fredda, tiepida e calda per ritrovare le emozioni perdute.

Domenico Caliendo, gli infermieri: «Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda»Quando capirono che i medici stavano rientrando da Bolzano, decisero di fiondarsi per le scale al piano terra del Monaldi.

Leggi anche: "Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda". Le testimonianze di tre infermieri nel caso del piccolo Domenico

Temi più discussi: Domenico Caliendo, gli infermieri: Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda; Trapianto fallito al Monaldi: il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico Caliendo; Dalla perdita del figlio (e il pensiero ''se fossi stata lì'') alla scelta di donare (con la ''costruzione di senso''): il dramma del trapianto fallito e il doppio lutto della famiglia di Moritz; Domenico, il trapianto fallito e il cuore bruciato: cronistoria degli errori che hanno portato alla morte del bimbo al Monaldi.

Abbiamo provato a scongelare il cuore con l’acqua: parlano i 3 infermieri presenti al trapianto di DomenicaLe testimonianza dei tre infermieri presenti nella sala operatoria dell'ospedale Monaldi durante il trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo ... fanpage.it

Domenico, «il cuore come una pietra» e l'espianto anticipato di 4 minuti. Nei verbali il tentativo di scongelare l'organo con acqua fredda, tiepida e caldaIl cuore malato del piccolo Domenico Caliendo espiantato 4 minuti prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, alle 14.18, mentre il via libera ... ilgazzettino.it

L’avvocato Petruzzi ricostruisce cosa è successo dopo l’espianto. Negli atti dei pm la drammatica testimonianza dell’ospedale di Napoli: “Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda” Leggi l'articolo #trapianto - facebook.com facebook

'PROVAMMO A SCONGELARE IL CUORE CON ACQUA FREDDA, POI TIEPIDA, INFINE CALDA' (MANCAVA SOLO UN GIRO.. x.com