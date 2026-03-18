Il Comune di Bergamo ha annunciato l'apertura di un secondo varco Ztl a Città Alta, situato in prossimità di porta San Lorenzo, con l’obiettivo di ridurre il traffico nel viale principale. L’operazione coinvolge anche Atb, l’azienda di trasporto pubblico locale, e mira a migliorare la sicurezza e diminuire l’inquinamento nell’area. La novità è in fase di sviluppo e sarà operativa a breve.

LA NOVITÀ. Il Comune sta lavorando con Atb per aprire un nuovo accesso da porta San Lorenzo. Berlanda: «Più sicurezza e meno inquinamento». E a breve i totem contro il rumore delle moto. Si studia la possibilità di smarcare le targhe di parenti e amici in visita ai residenti che ricadono nella Ztl di Città Alta e Colli: «Stiamo lavorando anche su questo» A quasi due anni di distanza il sistema è stato testato, pronto per essere implementato. «Abbiamo dato input ad Atb Mobilità di lavorare all’apertura di questo nuovo varco, ne stiamo parlando da un po’ di tempo», afferma l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda che lunedì in Consiglio comunale ha annunciato la novità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Ztl di Città Alta a Bergamo, il secondo varco servirà a decongestionare il viale»

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