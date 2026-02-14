Roma tassa per le auto elettriche in Ztl | va bene decongestionare il centro ma così diventa un fortino per ricchi

L’11 febbraio, Eugenio Patané, assessore alla mobilità di Roma, ha approvato due nuove tasse per le auto elettriche che circolano nella Ztl, con l’obiettivo di ridurre il traffico nel centro storico. La decisione mira a decongestionare le strade più affollate, ma rischia di favorire chi possiede veicoli di lusso, spesso appartenenti a cittadini più ricchi. La misura, ancora in fase di discussione, prevede un incremento dei costi per i veicoli ecologici, tra cui alcune auto di alta gamma che già circolano con meno restrizioni.

L'11 febbraio scorso l'assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané ha firmato due provvedimenti che andranno all'esame della Giunta Comunale entro fine mese. Uno prevede l'introduzione di un pedaggio di mille euro sulle auto elettriche che entrano nella Ztl, zona a traffico limitato di Roma tra le più grandi d'Europa, auto che finora potevano entrare liberamente; l'altro toglie la gratuità delle strisce blu alle cosiddette "mezze ibride", che fino ad oggi potevano parcheggiare senza pagare (ormai si paga ovunque, le strisce blu infatti sono state estese mentre sono state tolte tutte le strisce bianche rimaste).

L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha deciso di aumentare i costi per le auto elettriche che entrano nel centro, perché il numero di veicoli a batteria cresce troppo rapidamente.

