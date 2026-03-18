A Roma, la sperimentazione delle zone a 30 kmh nel centro sembra ancora in fase di stallo, con gli autovelox promessi ancora non installati. I vigili urbani hanno avuto un confronto con il Campidoglio per discutere dell’attuazione della misura, che doveva migliorare la sicurezza stradale, ma finora nessun cambiamento concreto è stato messo in atto.

Doveva segnare l’inizio di una nuova fase per la sicurezza stradale nella Capitale, ma la rivoluzione della “zona 30” nel centro di Roma resta ancora sulla carta. A due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, gli autovelox non sono mai entrati in funzione, con un nuovo rinvio che accende lo scontro interno al Campidoglio. Da una parte c’è l’assessorato alla Mobilità guidato da Eugenio Patanè, che spinge per accelerare sulle misure di sicurezza – tra ciclabili, semafori intelligenti e controlli della velocità. Dall’altra, la Polizia Locale, che deve concretamente applicare i provvedimenti ma denuncia carenze di personale e strumenti. Il nodo: pochi uomini e pochi strumenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Zona 30 a Roma, autovelox ancora assenti: scontro tra vigili e Campidoglio

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