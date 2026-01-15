Roma scatta limite velocità 30 km h in zona ztl Centro Storico da oggi 15 gennaio tra un mese gli autovelox con multe da €42 a €543

Da oggi, 15 gennaio, a Roma entra in vigore il limite di velocità di 30 km/h nelle zone ZTL del Centro Storico. Entro un mese, saranno attivi autovelox con multe che variano da €42 a €543. La misura, annunciata per migliorare la sicurezza, ha suscitato diverse critiche riguardo all'impatto sul traffico e sulla vita quotidiana dei cittadini.

Questo nuovo provvedimento ha suscitato innumerevoli critiche in relazione all'aumento di stress che provocherà a chi lavora e si sposta quotidianamente in una città già paralizzata dal traffico e alle informazioni presentate in modo parziale Da oggi 15 gennaio entra in vigore il nuovo limite.

