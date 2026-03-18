L'amministrazione ha annunciato che i nuovi autovelox previsti sulla zona 30 sono stati temporaneamente rimandati, mentre il sistema di controllo elettronico nella Ztl del Campidoglio è attualmente fuori uso. Secondo quanto comunicato, l'intenzione è di far rallentare le auto e migliorare la sicurezza senza scopo di profitto. La decisione riguarda specifiche misure di controllo del traffico nella zona centrale della città.

«L'obiettivo dell'amministrazione non è fare cassa, ma che le automobili rallentino». Da fonti del Campidoglio una frase sibillina che spiega la sostanziale battuta d'arresto sugli autovelox mobili, nella Zona 30 imposta da gennaio in Ztl Centro storico, che secondo l'assessorato alla Mobilità di Roma Capitale guidato da Eugenio Patanè sarebbero dovuti comparire già due giorni fa. Eppure non se ne è vista traccia, tant'è che inutilmente i cronisti sono andati alla ricerca di informazioni sulle sanzioni elevate. La realtà - come filtrata ieri dalle stesse fonti capitoline - è che ancora non sono state individuate le strade idonee alle rilevazioni con gli autovelox, quelle che rispettano i requisiti previsti dalle normative nazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zona 30, autovelox "rimandati". Sulla Ztl Campidoglio in panne

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