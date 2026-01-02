Mercato Napoli assalto al centrocampista | può arrivare a prezzo di saldo

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Quinten Timber, centrocampista olandese del Feyenoord, per rafforzare il reparto nel mercato di gennaio. Il giocatore, 24 anni, rappresenta un'opportunità a un prezzo potenzialmente vantaggioso. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a un innesto di qualità nel centrocampo azzurro.

Il Napoli ha ha messo nel mirino Quinten Timber, il 24enne centrocampista olandese del Feyenoord, per rinforzare la mediana già nel mercato di gennaio. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, e non ha alcuna intenzione di rinnovare con gli olandesi. Secondo Il Mattino, gli azzurri potrebbero anticipare tutti con un trasferimento immediato a prezzo scontato, per dare a Conte un elemento pronto all'uso in un reparto falcidiato dagli infortuni. Timber, chi è il centrocampista che ha stregato Manna. Quinten Timber è un mediano moderno, che ha già dimostrato leadership indossando la fascia di capitano al Feyenoord.

