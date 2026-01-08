Dovbyk proposto di nuovo alla Juventus | Comolli lo apprezza Cosa può succedere tra gennaio e l’estate

Dovbyk è stato nuovamente proposto alla Juventus, con Comolli che esprime apprezzamento per il calciatore. La possibile partenza di Vlahovic tra gennaio e l’estate apre scenari di mercato che potrebbero coinvolgere l’attaccante ucraino. Rimane da valutare se la società bianconera deciderà di rafforzare l’organico in quella posizione, considerando anche le dinamiche del mercato e le strategie future.

quando saluterà Vlahovic. Il futuro di Artem Dovbyk torna a intrecciarsi con le manovre di mercato della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’entourage dell’attaccante ucraino si sarebbe attivato per proporre il giocatore a diverse big europee, con il club bianconero in prima fila tra i destinatari dei primi sondaggi. Il gradimento di Comolli e il precedente con Vlahovic. Il profilo del centravanti ex Girona gode di una stima profonda da parte di Damien Comolli. Già durante la scorsa estate, l’amministratore delegato bianconero aveva esplorato concretamente la fattibilità di uno scambio di cartellini tra Dovbyk e Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dovbyk proposto di nuovo alla Juventus: Comolli lo apprezza. Cosa può succedere tra gennaio e l’estate Leggi anche: Tonali alla Juventus: arrivano conferme, lo scenario per l’estate è chiarissimo! Cosa hanno in mente Comolli e Ottolini Leggi anche: Adeyemi Inter, può essere lui il profilo ‘alla Lookman’ cercato in estate: il tedesco proposto già per gennaio? Il punto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vlahovic verso l’addio alla Juventus, Chiesa invece può tornare a Torino. Gli agenti di Dovbyk bussano alla porta del Napoli; Mercato Roma, valigie pronte per Dovbyk: è stato offerto anche alla Juventus; Girandola di attaccanti: il Benfica piomba su Lucca, Dovbyk proposto al Napoli; LUCCA IN USCITA: L'ATTACCANTE È STATO PROPOSTO ANCHE ALLA JUVENTUS. La Juventus ha scelto Dovbyk: la posizione della Roma - Deludente, come tutta la Roma del resto, nella sconfortante trasferta di Bergamo, Artem Dovbyk contro l’ Atalanta ha messo nelle gambe altri minuti (30 più recupero) dopo quelli accumulati contro il ... asromalive.it

