Carrara ripercorre il ’68 | libro e dibattito per capire passato e presente delle proteste giovanili

Carrara ripercorre il ’68 perché il libro e il dibattito cercano di spiegare come le proteste di allora influenzano ancora oggi il modo in cui i giovani si oppongono alle autorità. Nei prossimi giorni, la città organizza incontri pubblici e letture di testi storici per far conoscere meglio quegli anni di cambiamenti. Un esempio concreto è la partecipazione di studenti delle scuole locali, che condividono le loro impressioni sul passato e sul presente delle lotte sociali.