Carrara ripercorre il ’68 | libro e dibattito per capire passato e presente delle proteste giovanili
Carrara ripercorre il ’68 perché il libro e il dibattito cercano di spiegare come le proteste di allora influenzano ancora oggi il modo in cui i giovani si oppongono alle autorità. Nei prossimi giorni, la città organizza incontri pubblici e letture di testi storici per far conoscere meglio quegli anni di cambiamenti. Un esempio concreto è la partecipazione di studenti delle scuole locali, che condividono le loro impressioni sul passato e sul presente delle lotte sociali.
Carrara riapre il dibattito sul Sessantotto: un confronto tra passato e presente. Carrara si prepara ad accogliere un momento di riflessione sul Sessantotto italiano. Giovedì 20 febbraio, il Comune promuove la presentazione del libro “Il Sessantotto e noi” di Romano Luperini e Giuseppe Corlito, seguita da un dialogo tra Corlito e Ezio Menzione. L’iniziativa, rivolta principalmente agli studenti delle scuole superiori, mira a stimolare una lettura consapevole dei movimenti di protesta e a ribadire il valore del dissenso nella vita democratica. Un tuffordo nel ’68 per le nuove generazioni. L’appuntamento, che si svolgerà in due momenti distinti, è pensato per offrire una prospettiva completa su un periodo storico cruciale.🔗 Leggi su Ameve.eu
