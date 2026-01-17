Dialogo tra generazioni | l' ex deputata e giornalista Luciana Castellina racconta il passato per interpretare il presente

Mercoledì 21 gennaio alle ore 18.30, il Bar Volume di Forlì ospiterà un incontro pubblico con Luciana Castellina, ex deputata e giornalista. Un'occasione per dialogare tra generazioni, riflettere sulla memoria storica e comprendere come il passato possa contribuire a interpretare il presente. Un momento di confronto sobrio e approfondito, aperto a tutti coloro interessati a un dialogo costruttivo tra diverse esperienze e prospettive.

Mercoledì 21 gennaio, alle ore 18.30, il Bar Volume di Forlì ospiterà un incontro pubblico dedicato al confronto tra generazioni, alla memoria storica e al modo in cui questa può illuminare il presente. Protagonista dell'evento sarà Luciana Castellina, ex parlamentare comunista e storica giornalista del Manifesto, che dialogherà con Ester Basir, ideatrice di ZeitunFestival, Andrea Ruscio, consigliere del quartiere Romiti, e Kevin Casadei, referente provinciale dell'Unione Giovani di Sinistra. L'appuntamento prende spunto dal libro 'La scoperta del mondo', ispirato al diario di Castellina tra i 14 e i 18 anni.

