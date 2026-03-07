Oscar flashback torniamo in dietro di 20 anni | cosa indossavano Heath Ledger Reese Witherspoon e Meryl Streep sul red carpet degli Oscar 2006

Vanno indietro di vent’anni gli Oscar del 2006, un'edizione in cui Heath Ledger sfoggiava un completo nero, Reese Witherspoon indossava un abito dorato e Meryl Streep sceglieva un look elegante con dettagli brillanti. La cerimonia si è svolta al Kodak Theatre di Los Angeles, attirando l’attenzione su questi volti noti e sui loro abiti sul red carpet.

Fa quasi impressione pensare che siano già passati 20 anni da quando Reede Witherspoon, Philip Seymour Hoffman, Rachel Weisz e George Clooney calcavano per la prima volta il red carpet degli Oscar da candidati.